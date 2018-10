Eis: verplichte opname voor autistische zoon uit Elspeet die vader neersteekt

Hulp was er nodig voor hun 22-jarige zoon met autisme en psychotische klachten. Maar na zijn achttiende verjaardag was dat maar niet van de grond gekomen voor Patrick M. uit Elspeet. De frustraties thuis liepen ondertussen op met een droevige climax op 31 maart. Patrick pakte een paar messen en stak zijn vader neer in de keuken van zijn ouderlijk huis.

,,Een dag die ik nooit meer zal vergeten'', vertelde die vader dinsdag in de Zutphense rechtbank. ,,31 maart was voor mij en mijn gezin de datum dat alles voorgoed veranderde.''

Toekomst

Hij had die dag een gesprek gehad met zijn zoon over de toekomst. Na weer een baan te zijn verloren en zijn auto in de prak te hebben gereden, vroeg hij zich af hoe het nou verder moest met de jongen.

,,Ik zei dat hij er maar eens rustig over moest nadenken en liep naar de keuken om een broodje te smeren. Opeens stond Patrick achter me met twee messen en vloog me aan.'' De vader werd op meerdere plekken in zijn gezicht geraakt. In zijn vlucht naar boven, kreeg hij nog een mes in zijn buik gedrukt. Eenmaal opgesloten in de badkamer stond hij doodsangsten uit.

Bloed

,,Ik was bang dat mijn zoon binnen zou komen en de klus zou afmaken.'' In de spiegel zag hij wat zijn kind had aangericht. ,,Mijn neus lag er bijna af, bloed overal. Ik schrok me kapot.''

Gelukkig overleefde hij de aanval. Patrick kreeg bij de badkamer plots een moment van bezinning en vluchtte. ,,Ik besefte opeens wat ik had gedaan en wilde weg. Weg van alles en iedereen.'' Zijn broer belde ondertussen de politie. Niet veel later werd hij opgepakt.

Vergeven

Nu, zeven maanden na de steekpartij, zit de jongen opgesloten in de gevangenis. Zijn ouders sprak hij al die tijd niet. Dinsdag kon hij ze voor het eerst weer in de ogen kijken in de rechtszaal. ,,Ik hoop dat jullie het mij kunnen vergeven'', klonk hij schuldbewust. Vader en moeder knikten met tranen in de ogen.

De vader moest na de aanval direct onder het mes. Zijn lever was geraakt, zijn neus moest worden gerepareerd. Hij heeft waarschijnlijk blijvende littekens in zijn gezicht en het gevoel in zijn neus is verdwenen.

Zorgenkind

Maar de emotionele klap was vooral heel voelbaar in de rechtszaal. ,,Patrick was vanaf zijn geboorte een zorgenkind. We hebben hem twee keer uit huis moeten laten plaatsen voor zijn achttiende. Daarna was er geen hulp meer, hij weigerde ook alles. Was er helemaal klaar mee. We gleden samen steeds meer af.''

Hij neemt zijn zoon niks kwalijk, verzekerde hij de rechtbank. ,,Ik verzoek u dan ook om hem geen straf op te leggen. Ons kind heeft maar één ding nodig en dat is hulp. Deze zaak kent geen dader, alleen maar slachtoffers.''

Begeleid wonen

De officier van justitie kon zich dat heel goed voorstellen. Zij eiste opname in een psychiatrisch ziekenhuis voor een jaar om van daaruit toe te werken naar begeleid wonen. Volgens de psychiater die Patrick onderzocht moet hij namelijk dringend worden geholpen om herhaling te voorkomen. Hij was ten tijde van de steekpartij ontoerekeningsvatbaar, zo stellen de deskundigen.

Spanningen

De jongen wil zelf ook heel graag hulp. Zijn woede die dag was volgens hem onbeheersbaar. Zijn cannabisgebruik droeg daar ook aan bij. ,,Ik vind het moeilijk om dingen te bespreken met mijn ouders, daardoor liepen de spanningen op. Ik had het gevoel dat ik niks goed kon doen in hun ogen.''

Patrick hoopt dat hij met hulp uiteindelijk toch op zichzelf zal kunnen wonen ‘en misschien een leuke vriendin’.