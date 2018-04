Elf lintjes in gemeente Nunspeet

Burgemeester Breunis van de Weerd heeft aan elf mensen in de gemeente Nunspeet een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allen werden zij geëerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mantelzorg

Bert Bosch (uit 1940) fungeerde als mantelzorger voor zijn moeder en bezocht haar elke dag en regelde alles wat zij nodig had. Als bestuurslid stak hij vele vrijwillige uren in biljartclub SVOP en hij is een dragende kracht achter de Snuffelhal van Stichting Woord en Daad, onder meer als coördinator van de afdeling Meubelen.

Jennie Polinder-Vis (uit 1951) maakt zich verdienstelijk als vrijwilligster op de afdeling Curiosa van de Snuffelhal van Stichting Woord en Daad en als projectmedewerkster van Dorcas bij het inzamelen en invullen van voedselpakketten, die rond kerstmis worden verstrekt. Ook is zij coördinator van de vrijwilligerscollectanten voor Neon (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking) en werkt zij als wijkhoofd om de collectanten in haar wijk te werven en te instrueren.

Snuffelhal

Jannie Westerink-Polinder (uit 1956) is algemeen medewerkster bij de Snuffelhal van Stichting Woord en Daad. Ze sorteert en prijst binnenkomende goederen, doet kassawerkzaamheden en verzorgt de schoonmaak van de winkel. Ook is zij actief voor Dorcas bij het samenstellen van voedselpakketten voor hun projecten.

Marinus van Engelen (uit 1944) was diaken/ouderling bij de Wijkgemeente Nieuwe Kerk-Zuid van de Hervormde Gemeente Ermelo. Ook draagt hij bij aan de werkzaamheden van Dorcas als voorlichter/instructeur. Tussen 2000 en 2010 gaf hij instructies bij de opzet van bakkerijen voor PUM Netherlands Senior Experts in allerlei landen in Azië en Afrika. Bovendien was hij ook ouderling/coördinator Pastorale Commissie Bunterhoek bij de Wijkgemeente Dorpskerk Centrum van de Hervormde Gemeente Nunspeet, regelde en verzorgde hij bezoekwerk en deed hij verslag in het kerkblad van verjaardagen en overlijden. Tegenwoordig coördineert hij de werkzaamheden van vrijwilligers bij de Snuffelhal van Stichting Woord en Daad.

Woord en Daad

Mevrouw Iefke Frens-Weekhout (uit 1941) is actief en zeer betrokken bij de Snuffelhal van Stichting Woord en Daad als vrijwillig en vervangster van collega's in geval van ziekte.

De heer A. Hoeve (uit 1942) was diaken/bezoekbroeder voor de wijkgemeente van de Hervormde Gemeente Harderwijk en ouderling bij de wijkgemeente Kapel Hulshorst van de Hervormde Gemeente Nunspeet. Tegenwoordig is hij nog vrijwilliger bij de Snuffelhal van Stichting Woord en Daad, als verkoper en vervoerder van goederen.

Ina Verveer-Koops (uit 1947) was jarenlang bestuurslid en vrijwilliger van De Bunterhoek, secretaris van de Cliëntenraad van Stichting Filadelfia en bestuurslid van de Stichting Vrienden van De Bunterhoek. Tevens stak zij veel uren in werk als fondsenwerfster voor de bewoners van Het Kodal en De Bunterhoek. Ze was voorzitter van de Klachtencommissie van Stichting Filadelfia/Woonzorg Unie Veluwe en tot op de dag van vandaag is zij lid en secretaris van de CliëntenParticipatieraad (CPR) en lid van de Cliëntenraad (CR) van Woonzorg Unie Veluwe.

Terminale zorg

Adry van Zalk-den Besten (uit 1939) fungeert al jarenlang als vrijwilligster bij het dagcentrum en gastvrouw Eredienst bij Zorggroep Noordwest-Veluwe. Ook is zij mantelzorgster voor haar naaste familie. In het verleden was ze vrijwilligster terminale zorg bij Stichting Het Venster en voor Psychisch Pastorale Begeleiding.

Metje van Meulen-Vis (uit 1955) was mantelzorgster en gastgezin voor een verstandelijk beperkte cliënt van Stichting Philadelphia, maker en presentator van christelijke radioprogramma’s voor Radio Contact Nunspeet, vrijwilligster bij De Bunterhoek, organisator bij de Organisatie Ouderenmiddag Hervormd Nunspeet, lid van het bestuur van de Verenigde Veluwse Koren, namens het koor Crescendo en pedicure/vrijwilliger bij De Tweede Mijl, een inloophuis voor dak- en thuislozen in Amsterdam. Tenslotte is zij ook nog altijd bestuurslid bij vrouwenvereniging De Christenvrouw.

Kleindierenvereniging

Gerrie Bolder-Bonenberg (uit 1941) verricht belangeloos werkzaamheden voor kleindierenvereniging Ons Ideaal en is mantelzorger voor haar volwassen zoon die de ziekte MS heeft en in een rolstoel zit. Daarnaast werpt zij zich ook op als mantelzorger voor haar buurvrouw.