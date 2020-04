Elf Nunspeters en één Doornspijker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen vanwege de coronamaatregelen niet vandaag, de traditionele dag van de lintjesregen kan plaatsvinden, zijn de gelukkigen door burgemeester Breunis van de Weerd telefonisch op de hoogte gebracht. De daadwerkelijke uitreiking vindt op een later moment plaats.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sjaak Spin (59) heeft zich sinds 1 juni 1989 als vrijwillig brandweerman uitermate maatschappelijk verdienstelijk ingezet voor de brandweerpost Nunspeet. Ook nadat hij sinds 2009 om medische redenen geen repressieve taken meer kon uitvoeren, staat hij nog altijd dag en nacht klaar om bij de uitrukken te ondersteunen. Sinds zijn start bij de brandweerpost Nunspeet voert hij al onderhoud uit aan materieel en gebouwen van de brandweer in Nunspeet.

Cor van Asselt (66 ) was actief bij Voetbalvereniging Elspeet en de Nieuwe Kerk Zuid, Leuvenum en Staverden. Voor diverse basisscholen in Elspeet heeft hij klussen uitgevoerd. Ook was hij betrokken bij sportteam buro Holdijk. Verder was hij EHBO-er bij diverse evenementen in Elspeet en daarvoor was hij al EHBO-er op zijn werk in de bouw.

Gijs Rekers (72 ) is sinds 1988 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Nunspeet. Vanaf 2008 is hij actief voor de St. Vrienden van woonzorgcentrum De Bunterhoek en het Kodal in Nunspeet. Ook was hij actief voor het Chr. Mannenkoor Salvatori. Ook bij de Woonzorg Unie Veluwe, stichting Hart in Beweging en de Biljartclub SVOP is hij vrijwilliger.

Coert Schemmekes (46) is al sinds 1990 intensief betrokken bij de Korfbalvereniging Hellas 63 in Nunspeet en is sinds 2011 voorzitter. Al 10 jaar is hij collectant voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Ook binnen zijn dagelijks werk bij Hellebrekers Technieken BV in Nunspeet zet de heer Schemmekes zich in voor zijn medemens. Sinds 2014 is hij daar lid van de Ondernemingsraad.

Wim de Ruiter (61) zet zich sinds 1987 in voor de Gereformeerde Gemeente Elspeet. Ook is hij oprichter en voorzitter geweest van het gemengd koor Vox Humana en kinderkoor De Nachtegaaltjes. Bij zorgcentrum Oranjehof en bij Helpende Handen, afdeling Veluwe is hij vrijwilliger. Ook zet hij zich in voor de Vakantieweek Vrouwenbond Gereformeerde Gemeente, commissie vakantieweken voor mensen met een beperking.

Wytze Mollema (76) is sinds decennia bestuurslid bij de Stichting Christelijk Kleuteronderwijs Nunspeet en bij woonzorgcentrum De Bunterhoek, Kodal en Stichting Filadelfia. Ook heeft hij zich ingezet bij de Hervormde Gemeente Nunspeet. Verder is hij betrokken bij de Heemkundige vereniging Nuwenspete.

Andrea Froma-Bruinsma (66) heeft vele vrijwilligerstaken uitgevoerd, zoals onder meer lid van de ondernemingsraad van Prorege (Chr. Militaire Tehuizen), bestuurslid Vereniging voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet (CNS), gastvrouw in het St. Jansdal in Harderwijk, voor de Protestantse Gemeente Nunspeet en de Protestants Christelijk Ouderenbond (PCOB), afdeling Nunspeet. Ze ondersteunt op diverse manieren haar schoonmoeder (93 jaar).

Arie van de Weerd (77) gaf - naast zijn reguliere werk als predikant bij de Christelijk Gereformeerde Kerk - leiding gegeven aan de bouw/renovatie van kerkelijke gebouwen. Hij was vrijwillig curator van het Curatorium van de Theologische Universiteit van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland. Bij protestants christelijk welzijnswerk Het Venster in Nunspeet verzorgt hij weeksluitingen en zet hij zich in voor de hulpdienst.

Geertje Fidder-Pap (74) was bestuurslid bij de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB) en voor de wat nu De Christenvrouw Hulshorst-Nunspeet heet was ze bezoekdame voor ouderen en zieken. Voor het Reumafonds heeft ze 20 jaar collectes gelopen. Ook is ze actief voor het protestants christelijk welzijnswerk Het Venster in Nunspeet. Zij kookt daar bijvoorbeeld wekelijks voor 35 ouderen en coördineert die activiteit en zorgt dat de boodschappen er zijn.

Luu Koster-Dijkgraaf (76) is sinds 1992 vrijwilligerscoördinator en vrijwilliger bij zorgcentrum Oranjehof in Elspeet. Ook is zij coördinator terminale thuiszorg voor protestants christelijk welzijnswerk Het Venster in Elspeet. Voor de Hulp- en Klussendienst van welzijnswerk Het Venster is mevrouw Koster ook beschikbaar. Ze zet zich in als vrijwilliger voor de Hersteld Hervormde Gemeente in Elspeet (HHG) voor het winkeltje en theehuis ’t Hofje in Uddel van Adullam Gehandicaptenzorg. Ook heeft ze voor haar vader gezorgd totdat hij op 74-jarige leeftijd overleed.

Alie de Bruin-van de Steeg(77) is vrijwilligster bij Zorgcentrum Oranjehof sinds 1995. Ook is zij lid geweest van folklore groep Nuwenspete en was ze bestuurslid bij de Stichting Historisch Museum Elspeet en vrijwilligster in het museum. Zij heeft jaren vrijwillig bij haar broer in de slagerij gewerkt. Eerst samen met haar man en na diens overlijden bleef ze dit doen tot 2017. Sinds 2014 is De Bruin kookvrijwilligster bij Norschoten, locatie Elspeet.