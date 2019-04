Elf Nunspeters krijgen een lintje

De gemeente Nunspeet heeft sinds vanmorgen elf nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau. In het gemeentehuis zijn de lintjes uitgereikt door burgemeester Breunis van de Weerd.

Irene Bruijnes-Koele heeft zich sinds 1974 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet (Hervormde Gemeente, Nierstichting, verzorgingshuis De Bunterhoek, Taalmaatje).

Johan van Ouwendorp was secretaris bij de Hervormde Gemeente Nunspeet, bestuurslid bij Stichting De Tweede Mijl, vrijwilliger bij Dorcas en Filadelfia.

Geurt de Zwaan is koster bij de Hervormde Gemeente Nunspeet en actief voor voetbalvereniging Hulshorst. Ook staat hij bekend als een sociaal persoon die bij familie/vrienden/buren/bekenden klaarstaat om te helpen.

Uilke de Boer was ouderling bij de Protestantse Gemeente Nunspeet en vrijwilliger bij Protestants christelijk welzijnswerk Het Venster. In Museum Elspeet is hij sinds enkele jaren suppoost/begeleider.

Marja Folmer is al vele jaren vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Elspeet. Ook zet ze zich ook in voor de Commissie Vakantieweken voor mensen met een beperking en is ze actief bij bibliotheek Tolle Lege in Elspeet.

Dick van de Kolk is al meer dan dertig jaar collectant voor de Hartstichting. Ook is hij bestuurslid bij Christelijk Mannenkoor Salvatore. Al vele jaren is hij het ‘gezicht’ aan de balie in het gemeentehuis van Nunspeet.

Johan de Haan is actief voor de Kiesvereniging Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Ook was hij bestuurslid van de vereniging voor voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag voor Apeldoorn en omstreken.

Trijntje van Dijk-Zwiers is vrijwilliger voor de Protestantse Kerk Nunspeet en ze was vele jaren actief voor Passage, een christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging. Ook is ze vrijwilligster binnen de Zorggroep Noordwest Veluwe.

Kees Staal is oprichter/bestuurslid van de Stichting Ruimte voor Chaltsch in Wit-Rusland. Ook was hij ouderling van de voor de Driestwegkerk en is hij nu bestuurslid van de Stichting Drinkwater Roemenië. Verder verricht hij mantelzorgtaken.

Henny Bonenberg-Timmer was lid van de oudercommissie van de Da Costaschool (basisschool) en vrijwilliger voor de Maag Lever Darm Stichting en de Hervormde Gemeente Nunspeet. Meer dan 35 jaar heeft ze veel en op trouwe wijze mantelzorg verleend aan verschillende familieleden.