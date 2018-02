Eperweg bij Nunspeet nacht dicht vanwege spoedreparatie aan spoorwegovergang

video Schaapskudde Els­peet-Vier­hou­ten verwelkomt drieling

7 februari Er stonden dinsdagmiddag 56 krijtstreepjes op de deur van de schaapskooi in Elspeet. Die verwijzen naar het aantal lammetjes dat is geboren. Er zit ook een drieling bij. ,,Dat is best bijzonder bij dit ras, het Veluws heideschaap'', weet herder Daphne van Zomeren.