Ernstig ongeval tijdens bouw nieuw zwembad in Nunspeet

Horecaman Tjardo Dijkstra moet noodgedwon­gen uit een ander vaatje tappen: verkoop van meubels

17 juni Tjardo Dijkstra (24) uit Harderwijk is een man die tot nu toe zijn hele werkzame leven actief is geweest in de horeca, maar uiteindelijk toch ander werk heeft gezocht omdat de lockdown te lang duurde. Nu verkoopt hij meubels en dat blijft hij voorlopig doen. Een terugkeer naar de horeca zit er voor hem op korte termijn niet in.