Excuses aanvaard na 'Grapperhausje’ van Nunspeetse wethouder

Burgemees­ter draait boel op slot na vondst enorme ondergrond­se hennepkwe­ke­rij in Hulshorst

18 september Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet sluit per direct de percelen aan de Harderwijkerweg in Hulshorst waar onlangs een enorme ondergrondse hennepkwekerij is ontdekt. De sluiting geldt voor in ieder geval drie maanden.