Excuses van Motorclub Nunspeet voor onzorgvuldige communicatie rond afgelaste Classic Demo race

Voorlopig einde aan toeristen­trein­tje in Nunspeet, te duur en te onzeker

Het bekende toeristentreintje dat al jaren in de zomermaanden door Nunspeet, Elspeet en Vierhouten rijdt, gaat dit jaar niet rijden. Het vertrouwde treintje is niet meer beschikbaar. Een andere huren of kopen is duur en het is niet duidelijk wat er nu wel en niet mag, zegt coördinator Wende Westerhuis van Nunspeet uit de Kunst.

9 april