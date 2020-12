Faillissement van kippenslachterij in Nunspeet leidt tot bijzondere meet and greet

Boswachter blaast vergeten koninklij­ke boom in verdwenen gehucht Soerel nieuw leven in

18 november De Nunspeter boswachter Lennard Jasper gaat een vergeten plekje met een rijke koninklijke historie weer in ere herstellen: de Wilhelminaboom langs de Eperweg tussen Nunspeet en Epe. Een linde, geplant in 1898 in het toenmalige gehucht Oud Soerel, ter ere van de inauguratie van de overgrootmoeder van onze huidige vorst. Een boeiende plek, die inmiddels compleet van de kaart is geveegd.