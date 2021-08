Fietsen definitief geweerd uit centrum van Nunspeet, na goed bevallen proef in coronatijd

video Phyllis (64) moet chocolate­rie in Nunspeet opnieuw beginnen door brand bij buren: ‘Ik kan er niet tegen’

26 augustus De brand bij restaurant Prima in Nunspeet heeft de buren Phyllis en Edgar Buijsman harder getroffen dan ze in eerste instantie dachten. Hun chocoladewinkel Phyllies Boutique de Chocolat aan de Dorpsstraat is deze week vanwege de rookschade helemaal leeggehaald, zelfs de kassa moest eruit. „Het is alsof we opnieuw moeten beginnen, ik ben er kapot van.”