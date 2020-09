Fietsster zwaargewond bij aanrijding tussen Nunspeet en Elspeet

Tweede fietspon­tje te water gelaten op het Veluwemeer: ‘Was keihard nodig’

19 augustus Sinds enkele weken vaart er een tweede fietspontje tussen Hulshorst en Biddinghuizen, waardoor de capaciteit in coronatijd is verdubbeld van 16 naar 32 passagiers per uur. ,,De uitbreiding was ook hard nodig, want het pontje wordt steeds populairder.’’