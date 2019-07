Filmster Nicole Kidman maakt serie over ‘CSI-boerderij’ in Hulshorst: welkom op ‘Crime Farm’

Filmster Nicole Kidman gaat een Amerikaanse tv-serie produceren die is gebaseerd op de levens van de Nederlandse forensisch deskundigen Richard en Selma Eikelenboom. Zij runnen hun Independent Forensic Services (IFS) vanuit een boerderij in de bossen van Hulshorst.

Het echtpaar is ook betrokken als forensisch producers bij het project van Warner Media.

Crime Farm

Met de serie ‘Crime Farm’ heeft Nicole Kidman een psychoseksueel liefdesdrama vol spanning en geweld voor ogen. Alles draait daarin om een forensisch echtpaar dat voortdurend is verwikkeld in onderzoeken naar de beruchtste moordenaars ter wereld. De jacht op gevaarlijke psychopaten vergt niet alleen het uiterste van hun kennis en kunde, maar ook van hun huwelijk. ,,Dat laatste valt in werkelijkheid wel mee,” laten de twee weten in een persbericht. Het echtpaar woont tegenwoordig voornamelijk in Denver, Colorado waar zij een tweede laboratorium hebben. ,,Maar het is absoluut waar dat bij ons alles is gefocust op het oplossen van ernstige misdrijven”.

Richard Eikelenboom

Nieuwsgierig

De komende maanden wordt eerst een pilot gedraaid. Indien die succesvol is, komt er een reeks afleveringen. Welke acteur en actrice de forensische onderzoekers gaan spelen, is nog onduidelijk. ,,We zijn uiteraard ontzettend benieuwd door wie we straks op het witte doek worden neergezet, maar voor ons is belangrijk dat het vanuit forensisch oogpunt allemaal klopt en goed wordt uitgebeeld.”

David Camm

De Stentor sprak het echtpaar de afgelopen jaren meerdere malen. Ze halen vaak het nieuws, met hun spraakmakende zaken. Zo kwam in 2013 een Amerikaanse oud-politieman vrij, mede door het werk van DNA-analist Eikelenboom. De 49-jarige David Camm was tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en twee jonge kinderen. Eikelenboom, een pionier op het gebied van DNA, vond het DNA van een ander persoon. Dat was van een tweede verdachte. Het DNA zat zowel op de trui en het slipje van moeder Kim Camm als op het shirt van dochter Jill Camm.

Selma SchieveldEikelenboom, en haar man Richard Eikelenboom, vormen met hun bedrijf Independent Forensic Services een grote concurrent van het Nationaal Forensisch Instituut.

Death Row

De twee forensische onderzoekers haalden al meerdere onschuldige gevangen uit Death Row, een speciaal ingericht complex waar gevangen wachten op hun executie. Eerder zei Eikelenboom over de gang van zaken in Amerika: ,,Gerechtelijke dwalingen zijn aan de orde van de dag, vooral in Amerika.’’ De meeste dwalingen ontstaan volgens de DNA-deskundige bij de politie. ,,Zij denkt de dader te hebben gevonden, en zorgt er dan voor dat het bewijs die kant op wijst. Wij kijken puur en alleen naar de technische bewijzen. Als je afgaat op het verhaal alleen kan het fout gaan.”