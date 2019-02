Flinke vertraging op A28 bij Nunspeet door ongeval

Het ‘Verscholen Dorp’ in Vierhouten wordt ‘Open Dorp’

24 februari In aanloop naar 75 jaar bevrijding volgend jaar, timmert de stichting Het Verscholen Dorp in Vierhouten hard aan de weg. Een nieuw welkomstpaneel vestigt de aandacht op de geheime verblijfplaatsen van mensen die in de bange oorlogsjaren in Het Verscholen Dorp hun toevlucht zochten.