Geen gewenste subsidie voor monument De Roskam Nunspeet

Het initiatief om het historische gebouw van restaurant De Roskam in Nunspeet in ere te herstellen kan vooralsnog niet rekenen op een gemeentelijke subsidie. De plaatselijke fractie van het CDA is verbaasd en heeft vragen gesteld.

De eigenaren van de horecagelegenheid De Roskam aan de Dorpsstraat in Nunspeet krijgt geen gemeentelijke monumentensubsidie. Er is volgens het college begonnen met de werkzaamheden voordat er een besluit over de aangevraagde subsidie was genomen. En dat mag niet. De fractie van het CDA heeft daarop vragen gesteld en hoopt alsnog op een bijdrage vanuit de gemeente.

Dorpshotel

De Roskam is een gezichtsbepalend en historisch gebouw in het Nunspeetse dorpscentrum. Daarnaast is het een gemeentelijk monument. In de huidige vorm staat het gebouw er sinds 1855, maar op oudere kaarten is ook al bedrijvigheid op de locatie te zien. Het echtpaar Frens heeft begin dit jaar De Roskam overgenomen. Zij willen het in ere herstellen, verbouwen en restaureren tot café-restaurant en dorpshotel.

Om de werkzaamheden te bekostigen is er een monumentensubsidie bij de gemeente aangevraagd, maar dit is afgewezen door het college van burgemeester en wethouders. De initiatiefnemers waren al werkzaamheden aan het uitvoeren waarvoor de subsidie zou gelden. Daarom heeft de gemeente Nunspeet de subsidie afgewezen.

Armoedig

En dat leidt tot verbazing bij het CDA, die drie schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college. ,,We willen weten of zij het met ons eens zijn dat het om een gezichtsbepalend gebouw gaat, hoe de communicatie is verlopen en of de aanvraag toch nog positief beantwoord kan worden”, aldus raadslid Koos Meijer. Hij vindt de reden dat er al aan het gebouw gewerkt werd ‘armoedig’: ,,Volgens de letter van de wet zal het besluit wel kloppen. Beleid is echter geen wet. We moeten juist blij zijn met deze initiatieven, dat is niet in iedere gemeente zo. Deze mensen moeten geholpen worden. En het zijn geen gigantische bedragen, maar een aantal duizend euro's.”

De eigenaren, het echtpaar Frens, willen nog niet reageren op de afwijzing van de subsidie. Zij willen het nog lopende proces niet in de weg lopen. Maar het besluit van de gemeente is ze volgens het CDA rauw op het dak gevallen. ,,Normaal gesproken worden na een besluit betrokkenen per brief direct geïnformeerd. In

ieder geval voordat de pers kennis kan nemen van de besluiten. Als dat in dit geval niet gebeurd is, dan was dat zeker niet de bedoeling”, aldus

woordvoerder Wob Meijering van de gemeente Nunspeet.