‘Geen plek voor Joris bij Transferium Nunspeet’

Het zou zomaar kunnen zijn dat restaurant Joris over een aantal jaren niet meer is te vinden in Nunspeet. Als gevolg van de aanleg van twee tunnels onder het spoor rondom het station kan de zaak niet op zijn huidige stek aan de Elspeterweg gevestigd blijven. De voorkeur naar een plekje bij het Veluwe-Transferium kan het bedrijf nu ook uit het hoofd zetten, vreest Ruud Thonhauser.

De pandeigenaar heeft afgelopen week een ambtelijk gesprek gehad. ,,Ik heb daarin gehoord dat een verhuizing naar de overkant van de weg, die ons eigenlijk altijd beloofd is, niet door kan gaan. De gemeente geeft de prioriteit aan het activiteitencentrum, met bijvoorbeeld een klimbos en kleinschalige horeca. Staatsbosbeheer lijkt de ruimte te krijgen die wij eigenlijk zouden moeten krijgen.”

Thonhauser heeft een gesprek met de wethouder aangevraagd, want hij is duidelijk niet blij met wat hij te horen heeft gekregen. ,,De raad is ook unaniem geweest en vindt dat wij moeten blijven bestaan. Degene die het meeste gedupeerd wordt zou als eerste aan de beurt moeten komen. Dat is nu niet geval. Ik heb het idee dat ik aan het lijntje ben gehouden.”

Onderzoek

Gemeentewoordvoerder Wob Meijering meldt dat het college van burgemeester en wethouders volgende week dinsdag, de 22e, een besluit neemt over de verplaatsing van restaurant Joris. Daar wil hij niet op vooruit lopen. ,,In de afgelopen maanden is met restaurant Joris onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Joris te verplaatsen naar het Veluwe-Transferium. Dat lijkt niet mogelijk te zijn en daar is ambtelijk over gesproken.”