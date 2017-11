Geen treinen tussen Putten en Nunspeet door aanrijding

Glasvezel zoekt fans in de buitengebieden

2 november Met 243 aanmeldingen heeft zeven procent van de bewoners van het buitengebied van Ermelo en Nunspeet belangstelling getoond voor glasvezel. Er is minstens 50 procent nodig om de aanleg voor elkaar te krijgen. Volgens Hayley Osinga van Glasvezel buitenaf is er geen reden tot paniek. ,,De deadline is 4 december en de ervaring leert dat de meeste mensen zich in het laatste weekend aanmelden."