Geen treinen tussen Putten en Nunspeet

Viervoeter James uit Hulshorst is de beste jachthond van Nederland

13 november ,,Het is uniek om de Nimrod, die zilveren wisselbokaal te winnen. We hebben veel getraind, maar je weet nooit hoe het op zo'n wedstrijddag uitpakt. Als alles klopt kun je de beste worden. En dat is ons gelukt!'' Wilfred Schenk uit Hulshorst is er maandag met zijn 5-jarige zwarte labrador James in geslaagd om de Nimrod 2017 te winnen, de jaarlijkse wedstrijd voor jachthonden.