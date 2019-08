Geen woningbouw op Landgoed Erica in Nunspeet: ‘eigenaar heeft andere plannen’

video Bejaard stel komt met schrik vrij na aanrijding met trein in Nunspeet: ‘We hebben geluk gehad’

13 augustus Bij het station in Nunspeet is vanmiddag een auto geramd door een trein. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij en bleven wonder boven wonder ongedeerd. ,,We hebben extreem veel geluk gehad.’’