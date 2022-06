Gemeente draagt ondersteuning van vrijwilligers over aan Stichting Welzijn Nunspeet

Vrijwilligersondersteuning is bij uitstek een welzijnstaak die past bij een welzijnsorganisatie zoals Stichting Welzijn Nunspeet, aldus de gemeente. De focus van het servicepunt lag in de afgelopen jaren op zorg en welzijn, maar in de nieuwe situatie is er een verbreding naar andere terreinen, zoals sport, cultuur, onderwijs en buurt. Het servicepunt is toegankelijk voor alle kernen van de gemeente Nunspeet: Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten.