Gemeente Nunspeet maakt werk van statushouders

Een kwart van het uitkeringenbestand van de gemeente Nunspeet bestaat uit statushouders of voormalig statushouders. In de periode 2013-2017 zijn er negentig statushouders uitgestroomd. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld aan het werk zijn gegaan, een studie hebben opgepakt of zijn verhuisd. Een aantal jaren geleden had de re-integratie van statushouders volgens de gemeente geen prioriteit, maar inmiddels is dat veranderd.

Inburgering

Vanaf 2013 zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor de inburgering en blijven zij op afstand. Daardoor was er in Nunspeet tot 2015 weinig uitstroom, maar de laatste jaren neemt die weer toe. Om de uitstroom beter en eerder te realiseren zet de gemeente meer in op de taalontwikkeling van statushouders. Er wordt bijvoorbeeld een pilot met de school Landstede opgezet, waarbij statushouders in een veel kortere tijd de Nederlandse taal leren dan nu het geval is. Bij deze pilot zijn statushouders acht dagdelen in de week bezig met taal.

Ook is het leer-werktraject 'Sprint naar werk' opgezet. Statushouders leren bij dit project kennismaken met gebruikelijke zaken die spelen bij het hebben van een baan, zoals op tijd komen, een normaal werktempo aanhouden, niet langer pauzeren dan is toegestaan en bijvoorbeeld op tijd een doktersafspraak doorgeven.

Taaltoetsen

Daarnaast wil de gemeente mogelijk taaltoetsen inzetten om de taalvaardigheid van de statushouders te meten en ze eventueel naar aanleiding van die resultaten door te verwijzen naar extra taallessen. Ook komen er specifieke sollicitatietrainingen voor statushouders die al redelijk Nederlands spreken.