Gemeente Nunspeet moet wachten met afvoeren restanten verwoestende brand Nunspeet

Opluchting na hectische evacuatie bij brand Nunspeet: 'Onze wijk zag blauw van de rook'

12 juli Een grote brand, gevaar voor schadelijke stoffen, driehonderd bewoners die halsoverkop uit hun huizen moeten. The day after is de brand in Nunspeet het gesprek van de dag. ,,Ik was blij dat ik mijn hond en papegaai nog mee kon nemen.”