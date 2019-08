Gemeente wijst zienswijzen af tegen bouw Gezondheidscentrum Elspeet

Hij stelt dat het centrum belangrijk is voor de toekomst van de geneeskundige zorg in het dorp. ,,Het komt de zorg ten goede: korte lijnen, veel samenwerking. Losse praktijken zijn iets uit de vorige eeuw.” Hij schat de kosten voor het onderkomen op zo'n 4,5 miljoen euro.

Uitzicht

De zienswijzen waren vooral gericht op de locatie en de overbuur. Zo werd gesteld dat nieuwbouw overbodig is, omdat in het kulturhus nog ruimte vrij is. Ook werd gewezen op het wegnemen van uitzicht, het uiterlijk dat niet passend zou zijn in de omgeving en de vrees voor wateroverlast.

Brokken

Peters vertelt dat hij deze week amper bezig is met de nieuwbouw. Als huisarts in Garderen neemt hij de praktijken in Elspeet en Uddel waar. ,,De collega's zijn op vakantie of ziek. Het is niet makkelijk, maar het lukt. Ik probeer alles onder controle te houden, zodat er geen brokken komen en hopelijk zijn we volgende week weer met drie.”