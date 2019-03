Gemeentebelang Nunspeet: houd paden in bossen open voor publiek

Onder geen beding mogen fiets- en wandelpaden in de bossen van Nunspeet worden afgesloten voor het publiek, vindt Gemeentebelang Nunspeet. De partij roept het college van burgemeester en wethouders op alles in het werk te stellen om dat te voorkomen.

Delen van de Veluwse natuur gaan op slot, zo maakte Gelders gedeputeerde Bea Schouten vorige week bekend in een interview met deze krant. ,,Laat ik voorop stellen dat het niet onze bedoeling is om recreanten uit het bos te verjagen’', aldus Schouten. ,,Maar als we over vijftig jaar nog willen genieten van de Veluwse natuur, dan zijn maatregelen nodig. We gaan naar een situatie waar soms minder kan, maar elders weer meer.’’

De reden achter deze maatregel is dat de biodiversiteit op de Veluwe onder druk staat. De natuur heeft daarom meer rust nodig. Gemeentebelang Nunspeet erkent dat de problematiek reeel is een aandacht behoeft. Het afsluiten van paden is voor de partij echter een brug te ver. ,,De natuur is een onmisbaar onderdeel van den gemeente Nunspeet, zowel voor gasten als eigen inwoners’’, aldus raadslid Pieter-Jan van Rossum. ,,Die moeten we beschermen, maar ook van kunnen genieten en in kunnen recreëren.”

Kwetsbaar ecosysteem

In het interview met de Stentor zegt Schouten dat wandelaars en fietsers die buiten de gebaande paden treden, ‘de natuur verstoren’. ,,Een kwetsbaar ecosysteem raakt daardoor nog verder uit balans. Wanneer vogels geen broedsucces hebben omdat hun leefgebied wordt verstoord, heeft dat ook weer grote gevolgen voor andere diersoorten.’’

Gemeentebelang Nunspeet is het ermee eens dat dit onwenselijk is. ,,Maar volgens ons moet dan handhaving het antwoord zijn’’, zegt raadslid Van Rossum. De partij onderkent dat dit in de praktijk lastig is. ,,Maar als er paden worden afgesloten is dat niet anders.’’