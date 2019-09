Gemeentebelang Nunspeet wil geen bomenkap langs A28: ‘uniek stukje snelweg behouden’

Het voornemen van Rijkswaterstaat (RWS) om vrijwel alle naaldbomen langs de A28 tussen Wezep en Nunspeet te kappen, stuit op verzet van Gemeentebelang Nunspeet. De politieke partij wil een handtekeningenactie op touw zetten in een poging de ‘kaalslag’ een halt toe te roepen.

De bomenkap is volgens RWS nodig om de brandveiligheid te vergroten. Vrijwel alle naaldbomen verdwijnen in een strook van 80 meter breed, inclusief de circa 30 meter brede snelweg. Het gaat om bomen aan beide zijden van de A28 en in de karakteristieke middenberm. RWS wil hiermee voorkomen dat bermbranden overslaan op het naastgelegen natuurgebied.

De fractie van Gemeentebelang (GB) wil voorkomen dat er op grote schaal bomen worden gekapt langs de A28. ,,We hebben hier een uniek en uitermate herkenbaar stukje snelweg’’, aldus raadslid Pieter-Jan van Rossen. ,,Het is als je hier rijdt niet te missen: je bent op de Veluwe. Dat is iets wat we echt niet zomaar kwijt willen.’’

De partij is op zich niet tegen bomenkap, maar pleit voor terughoudendheid. Van Rossen: ,,Rijkswaterstaat verzekert dat er geen sprake is van kaalslag, maar dat is het zeker wel.’’

Brandveiligheid