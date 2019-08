Gemeentebelang wil duidelijkheid over bomenkap bij Vierhouten: ‘Inwoners en toeristen begrijpen het niet’

CDA Nunspeet hekelt verkeerssi­tu­a­tie op Gortelse­weg: ‘wonder dat er zelden ongevallen gebeuren’

2 augustus Het ontbreken van een vrijliggend fietspad op het eerste gedeelte van de Gortelseweg in Vierhouten leidt tot gevaarlijke situaties, betoogt het lokale CDA. Iets verderop ligt wél een pad, maar dat is te smal en verkeert in slechte staat. Hoog tijd dat de problemen worden getackeld, vindt fractievoorzitter Koos Meijer.