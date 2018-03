Gemeentebelang wint fors in Nunspeet, SGP blijft grootste

Direct na de uitslag waren er hartelijke felicitaties van SGP-lijsttrekker Chris Stoffer voor Marije Storteboom van Gemeentebelang. ,,Ik gun het ze van harte’’, zei Stoffer. ,,Mooi dat ze het zo goed doen.’’ Zelf was hij uiteraard ook in zijn nopjes: ,,Ik ben een gelukkig en dankbaar man.’’

De definitieve uitslag was al na binnenkomen van de uitslagen van de eerste stembureaus in Nunspeet al duidelijk. Er was een tendens te zien van winst voor SGP en Gemeentebelang, stabiliteit voor de ChristenUnie (blijft op vier zetels) en verlies voor CDA en VVD. Bij het CDA bleef de zwaar gehoopte derde zetel uit, zij bleven steken op twee. Ook de combinatie PvdA/GroenLinks kreeg niet genoeg stemmen achter zich en komt nipt op één zetel in de gemeenteraad.

De hardste klapppen vielen in de hoek van de VVD. Lijsttrekker Jeroen Snaterse was er gelaten onder: ,,Waar het precies aan ligt, weet ik niet. We lichten morgen alles nog eens door. Maar het kan zijn dat het komt omdat wij een nieuw team zijn. Dat de mensen ons onvoldoende kennen. Daar gaan we beslist wat aan doen en ik hoop dat we er daardoor dan over vier jaar beter voor staan.’’