Gemist? Andrew uit Nunspeet ligt na mishandeling in coma. En: verzekering onmogelijk voor bedrijfspand met zonnepanelen

Geen verzekering - Ondernemers zitten met de handen in het haar nu verzekeraars hun bedrijfspanden met zonnepanelen niet of enkel tegen torenhoge premies willen verzekeren. Het brandrisico is té groot. Een international bedrijf uit Lochem zet nu alle plannen met zonnepanelen on hold en daar is ook de lokale energiecoöperatie de dupe van.

Coma - De persoon die gisteravond zwaar is mishandeld, is de 25-jarige Andrew Jagersma uit Nunspeet. Hij ligt volgens zijn vader in coma. ,,Ik ben net bij hem geweest, je weet niet wat je ziet. Hij is helemaal kapot geslagen.’’ De politie heeft inmiddels een 42-jarige man opgepakt. Mijn zoon ging normaal gesproken helemaal niet met hem om. Ze hebben hem na de mishandeling naar buiten gegooid en als een hond laten liggen.

Bouw gaat van start - De bouw van 600 woningen in Reevedorp langs het Reevediep bij Kampen, de hoogwatergeul die de IJssel en het Drontermeer met elkaar verbindt, begint in het najaar van 2020. Voorafgaand aan de bouw wordt komend voorjaar een archeologisch onderzoek gestart op de plek waar het dorp moet komen. Dat verwacht wethouder Albert Holtland, nu de Raad van State alle bezwaren tegen het plan heeft afgewezen en niets de uitvoering nog in de weg staat.

Hoenderloo Groep - Pluryn stapt mogelijk naar de rechter om te voorkomen dat vakbond FNV gaat staken bij de Hoenderloo Groep in Apeldoorn. Vakbond FNV heeft zorginstelling Pluryn dinsdag een ultimatum gesteld om de sluiting van de Hoenderloo Groep in Apeldoorn uit te stellen. Ook wordt met stakingen gedreigd.

Zeilbootmoord - Is Durdana de Bruijn gedood door haar man of toch bij een overval door piraten? Het oordeel van de rechtbank over of Peter P. (64) uit Heino in 2015 zijn vrouw op hun schip de Lazy Duck om het leven bracht laat nog vele maanden op zich wachten. Bij een regiezitting in de Utrechtse rechtbank bleek dat er waarschijnlijk nog diverse sporenonderzoeken en verhoren zullen worden gedaan. De rechtbank overweegt daarbij ook om nog een reconstructie te doen en op het schip -de plaats delict- zelf te gaan kijken.