Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Nunspeet vandaag

WANDELROU­TE | Wandelen op de Veluwe: bos, beekjes en bruidspa­ren op landgoed Staverden

Deze zomer gaat de Stentor met je wandelen. Speciaal voor abonnees stippelden we wandelroutes uit over de Veluwe. In deze eerste editie zijn we in het buurtschap Staverden. Loop je mee?