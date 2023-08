Moet de gemeen­schap opdraaien voor fout van (oud)burgemeester van Nunspeet? Het zit anders...

Over de hoogte van de schadevergoeding voor het onterecht opgelegde nachtverbod voor Dutch Pub De Zaak in Nunspeet wil eigenaar Harry ten Hove zich niet uitlaten. Hij geeft wel aan dat het ‘keurig netjes’ is afgehandeld. Inmiddels draait de zaak weer als voorheen. Maar moeten de inwoners daar nu voor opdraaien?