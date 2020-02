‘Gevaarlijk lekkere’ wolvenbonbons van Veluwse bakker vliegen over de toonbank

Directeur en eigenaar John van Dongen kwam vorig jaar met het idee om ‘iets’ te doen met de terugkeer van de wolf. Na een brainstorm met zoon Justin ontstond het idee voor de bonbons. De eerste lichting vloog over de toonbank, nog sneller dan zoete broodjes. ,,Ze gaan hard’’, zegt Justin in de chocolaterie van het bedrijf in Harderwijk, waar de Veluwse Wolfjes in oplages van 1500 stuks worden gemaakt. ,,Er is al veel vraag naar, terwijl we nog geen promotie hebben gedaan.’’