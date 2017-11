Gevreesde hond Luna uit Nunspeet is spoorloos

De zaak Luna, de hond die een wijk in Nunspeet al ruim een jaar in haar greep houdt, heeft een bizarre wending gekregen. De viervoeter is spoorloos. Althans: voor de gemeente Nunspeet. Burgemeester Breunis van der Weerd heeft de voorbije weken tevergeefs geprobeerd om Luna in beslag te laten nemen.

De hond van de familie Kersbergen houdt de gemoederen aan de Vlaanderenlaan en omgeving sinds oktober 2016 bezig. Die maand was ze betrokken bij twee bijtincidenten, waarop burgemeester Van der Weerd haar in beslag liet nemen. Na een uitspraak van de voorzieningenrechter keerde de Tibetaanse Mastiff acht maanden later weer terug. Dat leidde tot zeer ongeruste buurtgenoten. Ze waren bang dat Luna opnieuw toe zou slaan.

Een van de voorwaarden waarop Luna voorlopig naar huis mocht, was dat ze gedragstraining van hondentrainer Leo de Boer zou volgen. Die meldde de gemeente op 30 oktober dat hij daarmee gestopt is. 'Omdat de familie Kersbergen de afspraken structureel niet nakwam en niet openstond voor zijn adviezen. Er was al geruime tijd niet meer met Luna getraind. De Boer achtte het onverantwoord om de huidige situatie door te laten lopen', valt in het rechtbankverslag te lezen.

Openbare orde

Donderdag 9 november besloot de rechter dat de hond weer opgepakt mocht worden, 'in het belang van de openbare orde'. ,,Nog dezelfde dag is zonder succes geprobeerd de hond in beslag te nemen'', weet gemeentewoordvoerder Wob Meijering. ,,Vervolgens is met de eigenaar de afspraak gemaakt om op vrijdag 10 november de hond in beslag te nemen. Ook zonder succes.''

Meijering meldt dat burgemeester Van der Weerd de familie Kersbergen vervolgens in de gelegenheid heeft gesteld om Luna uiterlijk afgelopen maandag in te leveren. Hieraan is geen gehoor gegeven. De burgemeester overweegt nu een dwangsom op te leggen.

Volgens Meijering heeft de advocaat van de familie Kersbergen aangegeven dat Luna op een veilige locatie buiten Nunspeet verblijft. Mary Kersbergen bevestigt dat, maar bezweert dat ze de exacte locatie niet kent. ,,Wel ben ik ervan overtuigd dat ze daar beter verzorgd wordt dan in een opslag. De burgemeester zegt dat Luna de openbare orde verstoort. Maar hoe kan dat als ze hier niet eens is?''