‘Gezellige’ dronkenlap uit Hulshorst (51) kan zich aanranding niet voorstellen

Als hij een slok op heeft, is hij ‘heel gezellig’. En misschien ook wel wat aanrakerig, maar ‘alleen met bekenden’. Dus dat een jonge vrouw de 51-jarige Mark van E. uit Hulshorst beticht van aanranding in een kroeg in Nunspeet moet wel een vergissing zijn, zei hij donderdag in de Zutphense rechtbank.

Hier moest Van E. zich verantwoorden voor de gebeurtenissen in de nacht van 11 op 12 april in Dutch Pub De Zaak. Ja, de Hulshorster was die avond ontzettend dronken. Daardoor kon hij zich niet meer alles herinneren. De geheugenproblemen die hij heeft door slaapapneu maakten dat er niet beter op. ‘Maar inmiddels zijn er veel herinneringen weer teruggekomen. En ik weet zeker dat ik niet aan dat meisje heb gezeten. Misschien verwart ze me met een andere man’, luidt zijn conclusie.

Billen geknepen

Maar het meisje weet het heel zeker: het was Van E. die die avond aan de bar hard in haar billen kneep. Hij was ook degene die even later een arm om haar heen sloeg en haar borst stevig vastpakte. Toen ze zijn hand wegsloeg, stonden de striemen in haar huid. Die avond moest ze hem naar eigen zeggen nog eens twee keer van zich slaan. ‘Dit vertel je niet verder hè’, riep hij haar nog toe voordat ze de barman inseinde en de politie. De Hulshorster werd vervolgens opgepakt.

Een blaastest wees uit dat hij erg dronken was. Van E. vertelde de agenten direct dat het allemaal ‘een groot zwart gat was’ en dat hij zich ‘kapot schaamde’. Ter zitting trok hij die verklaring weer terug.

Overdonderd

‘Ik was gewoon erg overdonderd op dat moment, twijfelde ook aan mezelf omdat de politie zei dat er een getuige was die alles had gezien. Maar inmiddels weet ik dat ik niks verkeerd heb gedaan. Misschien heb ik haar wel geduwd toen ik naar de wc ging, het was daar erg druk’, opperde hij.

Bij de politie kon hij zich in een latere verklaring het meisje niet herinneren, ook niet toen ze een foto van haar lieten zien. Wel zei hij: ‘Als ik echt wat had gewild, dan had ik wel een ander uitgekozen.’

De officier van justitie vindt echter dat er genoeg steunbewijs is voor de aanrandingen. ‘Er zijn foto’s van het letsel op de borst van het meisje en er zijn getuigen die hebben gezien dat Van E. erg aanhalig was naar vrouwen. En hij gaat een dag na de gebeurtenissen volledig door het stof bij de politie om later alles te ontkennen. Die koerswijziging vind ik heel merkwaardig.’

Werkstraf

Hij eiste dan ook een werkstaf van 80 uur en twee weken cel voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast vindt hij een schadevergoeding van 1.000 euro op zijn plaats.

Het slachtoffer heeft namelijk nog altijd last van de gebeurtenissen. In een slachtofferverklaring, die haar moeder voorlas, liet ze de rechtbank weten mannen niet meer te vertrouwen. ‘Ik kom bijna mijn kamer niet meer uit, slaap slecht. Die man had totaal geen respect voor mij, terwijl ik zijn dochter had kunnen zijn.’