Gloei laat heel Nunspeet genieten van natuur

De familie Biersteker is het kloppend hart achter de nieuwe organisatie 'Gloei'. Die houdt nieuwe en verrassende evenementen in de Nunspeetse natuur.

De vogels fluiten vrolijk deze morgen in het Zandenbos in Nunspeet. Een enkele keer rijdt een fietser voorbij, maar verder is er rust. Op een open plek nabij het Zwarte Veldje toont de organisatie 'Gloei' binnenkort de natuurfilm 'Wild', over de dieren op de Veluwe. ,,Misschien komen de hoofdpersonen zelf ook nog wel even kijken", zegt Pauline Biersteker gevat.

Vader Gerard, moeder Ingrid, de dochters Pauline en Rianne Biersteker en haar vriend Henk van den Bos zijn vorig jaar gestart met het opzetten van de organisatie 'Gloei'. Inmiddels zijn ze uitgebreid en zijn Janine Hofman en Chanou Butzelaar betrokken bij de familie, evenals een flink aantal vrijwilligers.

Altijd hetzelfde

,,Het begon ermee dat er altijd hetzelfde is aan activiteiten in het centrum van Nunspeet. Dat wilden wij anders doen", vertelt Henk van den Bos. ,,Nunspeet heeft zo'n mooie natuur, daar moet je iets mee doen. We zijn in contact gekomen met Staatsbosbeheer en we hebben toestemming gekregen om evenementen in de bossen te organiseren", vult Rianne aan.

Dit voorjaar was er al een zoektocht naar paaseieren en rond de kerstdagen was een lichtjeswandeling de primeur. Dat laatste krijgt zeker weer een vervolg. De filmvertoning van 'Wild', begin augustus, is het derde evenement. ,,Wat is er nu mooier dan een film over de dieren op de Veluwe buiten, onder de sterrenhemel met elkaar te kijken", vraagt Rianne zich af.

Glimlach

De familie heeft al ervaring in het organiseren van evenementen. ,,We pakken het anders aan dan anderen", legt moeder Ingrid uit. ,,Het is meer persoonlijk. Echt alles is mogelijk, we willen iedereen een glimlach geven. Wij zijn een familie, dat gevoel proberen we door te geven."

Dat ze als organisatie één grote familie vormen, heeft voor- en nadelen. ,,Het is wel lastig. Je hebt het er bijna continu over", zegt Rianne eerlijk. Moeder Ingrid: ,,Daarom zeggen we bij verjaardagen: 'even geen Gloei'. Voordeel is wel dat je snel kunt schakelen en veel buigzamer bent."

De naam 'Gloei' heeft ook een diepere betekenis, legt Rianne uit. ,,Het gloeit in ons hoofd. We hebben allerlei ideeën. En we staan ook zeker open voor de suggesties van anderen, die zijn meer dan welkom."

Festival

De familie doet de organisatie allemaal vrijwillig, naast haar normale werk. ,,Het kost energie, maar het geeft ook veel voldoening", meldt Ingrid. ,,We gaan kijken naar meer samenwerking en we hopen ieder jaar drie of vier dingen te organiseren. Voor iedereen en alle lagen in de bevolking", zegt zus Rianne. Een concreet plan van Henk voor volgend jaar is een soort festival in het bos, met voorstellingen op verschillende plekken.

Eigenlijk is het doel voor de familie al bereikt, leggen ze uit. ,,We zijn een toevoeging voor Nunspeet en hebben echt een meerwaarde. We zijn al tevreden, dat komt ook door de vele enthousiaste reactie die we hebben gehad. Gloei wordt steeds meer bekend in Nunspeet."