Gortelseweg in Vierhouten is één van de mooiste wegen van Nederland, maar wel erg druk

Surfers en badgasten, gaat dat straks wel samen op nieuw strandje in Hulshorst?

9 mei Surfoever Hoge Bijssel in Hulshorst is al jaren een geliefde surfspot. Met de aanleg van een nieuw zandstrand, willen Leisurelands en de gemeente Nunspeet meer badgasten naar het gebied trekken. Maar is dat wel een goed idee? ,,Zeker in de zomer kunnen er conflicten ontstaan.’’