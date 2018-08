Graceland Festival Vierhouten: voor iedereen met 'zoekende geloofshouding'

Herontwik­ke­ling stationsge­bied Nunspeet kost ruim 23 miljoen euro

18 augustus Dat er iets moet gebeuren aan het stationsgebied van Nunspeet, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Volgende maand buigt de gemeenteraad zich over een plan dat voorziet in de bouw van twee tunnels onder het spoor. De kosten worden geraamd op zo'n 23 miljoen euro. ,,Al kan het plan best eens duurder uitvallen", weet woordvoerder Wob Meijering van de gemeente.