Groot gaslek in Nunspeet: treinverkeer stilgelegd, Jumbo ontruimd

Bij grondwerkzaamheden is vanochtend aan de Industrieweg in Nunspeet een gasleiding geraakt. De omgeving in de buurt van de Jumbo is afgezet. Omdat het lek naast het spoor is, is ook het treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort stilgelegd.