Grote brand verwoest boerderij in Hulshorst

Herstel ‘ouderwets’ Hulshor­ster landschap begint met tien okkernoten

16 februari Met de aanleg van een ‘voedselbos’ wil zorgboerderij De Grote Wiede in Hulshorst ‘een stukje ouderwetse natuur’ terugbrengen in het uniforme graslandschap. De eerste tien walnotenbomen gaan deze week de grond in, maar het zal een project van de lange adem zijn.