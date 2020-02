Grote uitslaande brand verwoest boerderij in Hulshorst

De brand ontstond tegen 13.30 uur in het achterste deel van de omgebouwde boerderij aan de Brandsweg in Hulshorst. Op het moment van uitbraak waren er bewoners in het achterste deel aanwezig, maar zij konden zichzelf in veiligheid brengen. In het voorste gedeelte van de boerderij was op het moment van uitbraak niemand aanwezig. De brandweer rukte vanwege het rieten dak gelijk groots uit. Onder meer twee blusvoertuigen, twee tankwagens en een extra bluspomp werden ingezet. De brandweer heeft ook geprobeerd de inboedel te redden. Brandweermannen sjouwden onder meer schilderijen naar buiten.