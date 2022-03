Grote verrassing in Nunspeet: Gemeentebelang verslaat SGP en krijgt 8 zetels

Uitslag verkiezingenNiet de SGP, maar Gemeentebelang is na een nek aan nek race in Nunspeet de grootste partij geworden. Een complete verrassing, zelfs voor wethouder Marije Storteboom, die in tranen iedereen van ‘mijn team’ in de armen valt. ,,Dit is een beloning voor vier jaar keihard werken’’.

Na decennia van relatieve ‘status quo’ wordt het politieke landschap in Nunspeet flink opgeschud. Niet alleen gaat Gemeentebelang van 6 naar 8 zetels, maar het CDA haalt slechts een schamele zetel en de VVD komt zelfs niet in de gemeenteraad. De huidige coalitiepartijen SGP (dat net als vier jaar geleden 7 zetels haalde), ChristenUnie (4 zetels) en Gemeentebelang vagen met in totaal 19 zetels (van de 21) bijna de hele oppositie van de kaart.

Glorieus

Het was zowaar spannend in Nunspeet. In het begin van de avond, toen de stemmen van 15 van de 28 stembureau's waren geteld, stond de SGP nog op kop, maar daar zaten meteen al bureau's in Elspeet bij. In een eindsprint ging Gemeentebelang daar glorieus over heen. Storteboom en collega-wethouder en lijsttrekker Mark van de Bunte vlogen elkaar in de armen nadat de zetelverdeling bekend werd. ,,We hebben hier zo hard voor gewerkt. Allemaal, met ons hele team”, zegt Storteboom. ,,Ik merkte het al tijdens de campagne. De reacties die we kregen van de mensen, het voelde zo goed. Maar dat het dit zou worden.... Onwerkelijk mooi. Ik zie het als een beloning voor het harde werken, dat we het goed hebben gedaan de afgelopen vier jaar. ’’

Geen zekerheidje

Tegelijk heeft ze oog voor de andere kant van de medaille. ,,Het gaat wel ten koste van het tegengeluid en dat is nooit goed in een democratie.’’ Voortzetting van de huidige coalitie lijkt logisch, maar is voor haar geen zekerheidje. ,,Alles is mogelijk, zelfs met een partij als de ChristenUnie hebben we een meerderheid. We gaan het zien.’’

Volledig scherm De huidige wethouders van Gemeentebelang, Mark van de Bunte en Marije Storteboom proosten op het succes. © Olger Koopman

Jennifer Elskamp van de ChristenUnie is eveneens tevreden over de uitslag. ,,We wilden minstens 4 zetels en hebben nu 4 zetels.’’ Het chagrijn zit 'm vooral bij de VVD en het CDA die de verliezers van de avond zijn. ,,Dit is wel even een tegenvaller ja, hoewel we het een beetje zagen aankomen’’, zegt CDA-lijsttrekker Wichert Stoffer. ,,Gemeentebelang doet het goed en landelijk zit onze partij in de min. Het is even slikken en weer doorgaan: we hebben immers wel een mandaat van 1100 kiezers.’’ De PvdA is tevreden met de ene zetel. ,,De vorige keer was het een restzetel, nu hebben we er echt eentje op basis van het aantal stemmen. Dat is mooi’’, zegt lijsttrekker Sander Kouwenberg.

SGP tevreden

Dat geldt ook voor de mannenbroeders van de SGP, die zeer tevreden zijn met consolidatie van de 7 zetels. Harm Jan Polinder: ,,In absolute zin hebben we zelfs meer stemmen dan ooit. Dat stemt tevreden.’’ Ook hij noemt voortzetting van de huidige samenwerking ‘een goede mogelijkheid’.

Solide en degelijk

Voor Nunspeetse begrippen is de grote winst van Gemeentebelang een tamelijk spectaculaire verschuiving, want wie kijkt naar de recente geschiedenis ziet nauwelijks grote veranderingen. De gemeente lijkt een baken van rust, tussen de hete politieke vuren in Ermelo en Epe van de laatste tijd. ,,Je zou dat saai kunnen noemen’’, zegt Polinder. ,,Maar ik noem het solide en degelijk.’’

De zetelverdeling is onder klein voorbehoud. De voorkeursstemmen worden donderdag pas geteld en maandag bekend gemaakt.

