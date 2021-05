Grote zoektocht naar vermiste pony Snickers van manege in Vierhouten: ,,Dit is verschrikkelijk’’

Het is maandagavond 17 uur als Duinhouwer met een groep tieners op de terugweg is naar de manege in Vierhouten. Ze hebben er een flinke rit opzitten van bijna 2 uur en rijden inmiddels op het ruiterpad dat parallel loopt aan de oude tankbaan. Ze zijn rustig aan het draven als Snickers ineens voorbij schiet. ,,Hij ging er zo hard vandoor. Ik had in zes paarden en tieners bij me. Twee andere paarden wilden er ook vandoor gaan, maar die kon ik nog tegenhouden. Snickers ging te hard en de ruiter is er ook afgevallen of gegooid. Zij is gelukkig in orde.’’