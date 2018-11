Grote zorgen in Nunspeet om ‘trage’ ambulances: ‘Ik maak me hier echt boos over’

Zorgen: tussen Nunspeet en Elspeet botsten bijna 70 auto's op overste­kend wild

22 november De N310 tussen Nunspeet en Elspeet is een hotspot voor wildaanrijdingen. Dat blijkt uit tellingen van Vereniging Wildbeheer Veluwe. In 2017 vonden er op de provinciale weg over een lengte van 9 kilometer 69 ongevallen plaats, wat neerkwam op ruim 3 procent van het totale aantal wildaanrijdingen in Gelderland (2.198). De gemeente Nunspeet maakt zich zorgen en is op zoek naar mogelijke oplossingen.