Gulle gevers spekken de pot van Dylan (18) uit Nunspeet: geld voor ‘operatie buikvel’ is binnen!

Toen hij vijftien was gooide Dylan het roer om. Hij was helemaal klaar met de 170 kilo die hij dag in dag uit moest meesleuren. De beuk erin. Zes dagen per week twee uur trainen in de sportschool. De Dylan van vandaag lijkt in de verste verte niet meer op de Dylan van toen. Er verdween 70 kilo en van de 100 kilo die de 1.83 meter grote jongen nu weegt, is 40 kilo spiermassa.