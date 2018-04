Harder rijden op smallere Oenenburgweg Nunspeet

De Oenenburgweg in Nunspeet gaat de komende zeven maanden in delen op de schop. De weg wordt opnieuw ingericht en de werkzaamheden worden aangegrepen om een nieuw rioolsysteem aan te leggen en om het regenwater daar van af te koppelen. Opvallend is dat de weg twee meter smaller wordt, maar dat de maximum snelheid van de vernieuwde weg wordt verhoogd van dertig naar vijftig kilometer per uur.

Als reden daarvoor geeft de gemeente Nunspeet dat de Oenenburgweg een 'wijkontsluitende functie' heeft. En daar past een snelheid bij van vijftig kilometer per uur, laat gemeentewoordvoerder Wob Meijering weten. De komende maanden wordt de weg in vier fasen aangepakt. Het overige deel, tussen de Oosteinderweg en de Elburgerweg, wordt vooralsnog niet heringericht. "Dat gaat nog wel gebeuren, maar dat is nog in voorbereiding", meldt gemeentewoordvoerder Wob Meijering.

Overlast

De werkzaamheden beginnen aanstaande maandag 9 april tussen de Eperweg en de Oosterlaan. Tot medio juni zullen omwonenden daar overlast ondervinden. Dat gedeelte van de weg wordt in principe voor al het verkeer afgesloten. "Maar als het werk het toelaat, kan bestemmingsverkeer er wel weer door. Bijvoorbeeld wanneer de onderlaag al klaar is. De aanwonenden worden hierover door de aannemer geïnformeerd", aldus Meijering. Van eind mei tot begin november schuift het werk in drie fasen op richting de Oosteinderweg.

Bomenkap

De nieuwe Oenenburgweg wordt dus twee meter smaller en krijgt aan beide zijden een fietsstroken van rood asfalt. Waar het nu nog mogelijk is om langs de weg te parkeren, is dat in de toekomst verboden. Wel komen er in totaal zo'n veertig parkeerhavens langs de weg. Uiteindelijk moeten er 77 bomen sneuvelen, waarvan een deel al gekapt is. De gemeente Nunspeet laat ter compensatie vijftig nieuwe bomen planten.