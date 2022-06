Hattem wijst tijdens evenement weer op coronamaatregelen, nu besmettingen oplopen

Met video Nieuw onderzoek naar Nest­lé-fa­briek Nunspeet: ‘Die zwarte rook is er nooit geweest’

Zwarte rook uit de schoorstenen en de lucht van verbrand melkpoeder. Sinds de productie van melkpoeder is opgeschroefd door melkfabriek Nestlé in Nunspeet, klagen omwonenden steen en been. De Omgevingsdienst stelt naar aanleiding van de klachten nieuw onderzoek in. ,,Het stinkt dat het zo davert!”

7 juni