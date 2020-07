Henk Krol wil af van quarantaine na schrijnende situatie van Riet (87) uit Nunspeet

De schrijnende situatie van Riet Giesen (87) uit Nunspeet, dat kán toch niet? Volgens Tweede Kamerlid Henk Krol van de Partij voor de Toekomst moet het anders kunnen. Hij heeft kamervragen gesteld waarin hij minister Hugo de Jonge vraagt of alle nieuwe cliënten van verzorgings- en verpleeghuizen een coronatest kunnen krijgen, in plaats van quarantaine.

Hij wil bovendien weten of de minister bereid is om de locatie Ittmanshof in Nunspeet aan kwaliteitsonderzoek te onderwerpen.

Toiletemmer op haar kamer

Krol heeft met stijgende verbazing het verhaal over de 87-jarige Riet gelezen in de Stentor. Zij moest op haar oude dag nog eerst in quarantaine in Nunspeet voordat zij kan gaan wonen in een zorgcentrum in Ermelo. Zowel Riet als haar familie zijn niet te spreken over de manier waarop dat gaat. ,,Een toiletemmer op haar kamer, zonder deksel, die één keer per dag geleegd wordt. Dat is toch niet meer van deze tijd? Kan dat nou niet anders?”, vraagt haar broer Theo zich af.

Ook kamerlid Krol is niet blij met de situatie. Hij wil weten waarom Riet geen coronatest heeft gekregen en of er misschien een tekort aan testen is. ‘Zo ja, kunt u dat tekort per direct opheffen?’ vraagt hij minister De Jonge. Hij wil ook graag weten of de minister actie gaat ondernemen om 'dergelijke schrijnende situaties te voorkomen'. Riet liet aan de Stentor via Skype weten: ,,Dat ik me niet fatsoenlijk kan verschonen is eigenlijk schandalig.’’ En daar is Krol het mee eens.

Excuses

Het Tweede Kamerlid struikelt bovendien over het feit dat het verzorgingshuis -in het artikel op deze site- de situatie niet veroordeelt of excuses aanbiedt, maar stelt dat het gewoonweg niet anders kon. Hij vraagt de minister dan ook om de locatie Ittmanshof in Nunspeet aan een kwaliteitsonderzoek te onderwerpen.

Wat de antwoorden van de minister op deze vragen zijn, is nog niet bekend. Ministeries hebben drie weken (en met uitstel zes weken) om antwoord te geven op schriftelijke Kamervragen.