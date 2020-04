Henk Vis (57) uit Nunspeet terug uit ziekenhuis nadat coronavirus hem zwaar raakte

video Gesloten Veluwse musea lopen duizenden euro’s mis, maar voortbe­staan komt (nog) niet in gevaar

4 april Voor musea was het enige tijd onduidelijk of ze na 6 april (nu 28 april) of pas na 1 juni de deuren weer mochten openen. De Museumvereniging adviseert inmiddels om voor die laatste datum te kiezen. Maar wat betekent het voor musea om ongeveer drie maanden gesloten te blijven? Een rondje over de Veluwe.