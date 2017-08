Herder Daphne verkast van Hoog Buurlo naar Elspeet/Vierhouten

Herder Daphne van Zomeren (41) studeerde ooit af aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht als grafisch vormgever. Inmiddels is ze al ruim 7 jaar zzp-schaapherder. Terwijl ze vertelt over haar vak, wordt het gesprek af en toe onderbroken. Ze moet haar honden even aansturen, om de schapen bij elkaar te houden. ,,Momentje hoor. Het zijn soms net kinderen. Als ze merken dat ik even niet op ze let, doen ze ook gelijk wat ze zelf willen", zegt Daphne, die op haar fluitje blaast.