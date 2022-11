Herstel nodig van vennen in Zandenbos bij Nunspeet; Publieksexcursie geeft uitleg waarom en hoe

De Zandenbosvennen liggen in een kom met een voor water ondoordringbare laag. Regenwater voedt deze vennen, maar doordat er veel bomen en struiken rondom staan, verdampt er veel regenwater dat niet in de vennen komt. Bovendien dreigen de wortels die speciale laag in de grond te doorboren waardoor de vennen lek raken. Er zijn maatregelen nodig, geeft Staatsbosbeheer aan, die ervoor zorgen dat er meer water in de vennen blijft, anders dreigen ze te verdwijnen. Daarnaast is het belangrijk dat planten en dieren meer rust krijgen. Het wordt steeds drukker met recreanten dicht op het ven. Ook de honden die het water in gaan, verstoren het leefgebied van planten en dieren te veel.