Het is vooral gezellig druk op de stranden bij Harderwijk, Nunspeet en Heerde

Elly en Rikkert kijken terug op emotioneel afscheid zonder publiek: ‘Het was een gouden greep’

17 mei Na vijftig jaar muziek maken, namen Elly en Rikkert (bekend van De Kauwgomballenboom) vrijdagavond afscheid van ‘hun’ publiek. Door het coronavirus noodgedwongen via een optreden in een leeg theater Veluvine in Nunspeet, maar door een beeldverbinding thuis gadegeslagen door tienduizend fans. We blikken terug met Elly Zuiderveld-Nieman: ,,Na het tweede nummer wilde ik stoppen.’’