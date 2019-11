Hoe een gloednieuw Kulturhus in Elspeet binnen enkele jaren voor de helft leeg kwam te staan

Herontwik­ke­ling stationsge­bied Nunspeet loopt half jaar vertraging op

17:04 De herontwikkeling van het stationsgebied in Nunspeet loopt een half jaar vertraging op. Aanvankelijk was het voornemen om de gemeenteraad in december te laten besluiten over het totale plan. Dat wordt nu uitgesteld tot juni 2020. ,,Zorgvuldigheid gaat voor snelheid’’, zegt wethouder Marije Storteboom.